Niedereschach Niedereschacher begeistern beim Winzerfest

Höhepunkt war die gemeinsame Teilnahme beim Trachten- und Brauchtumsfestumzug und der anschließende Tanzauftritt des "Reckhölderle", bei dem der Musikverein die "Trachtler" zu den Tänzen Schwarzwaldmädel, Mühlrad und Nagelschmied musikalisch begleitete. Die Darbietung war ein rundum gelungener Auftritt, der von den Festbesuchern mit viel Applaus belohnt wurde.

Im Vorfeld des Auftritts fanden zwei gemeinsame Proben in der Niedereschacher Kulturfabrik statt. Es war für den Trachtenverein ein Erlebnis, mit dem Musikverein einen gemeinsamen Tanzauftritt absolvieren zu dürfen. "Wir hoffen, dass es in der Zukunft weitere gemeinsame Aktionen geben wird", so der Vorsitzende des Trachtenvereins, Claus Stange. Es habe sich gezeigt, dass beide Vereine nicht nur eine sehr gute Nachbarschaft in der Kulturfabrik pflegen, sondern auch eine langjährige und gute Freundschaft.