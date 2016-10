Niedereschach Neues Logistikzentrum stärkt Gemeinde

Es gibt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Bewirtung. Um 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr sind Betriebsführungen vorgesehen.

Mit einer imposanten "Feuershow" wurde der Neubau am Donnerstag eröffnet. "Feuer unterm Dach" war sicher auch hin und wieder vorhanden, bis das neue Logistikzentrum geplant und fertig gestellt war. Martin Wickert moderierte den Abend. Bei den Ansprachen von Wickert, der Aufsichtsratsvorsitzenden der Touratech AG, Heike Bogdanski, den beiden Vorständen der Touratech AG, Herbert Schwarz und Jochen Schanz, Landrat Sven Hinterseh und Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg, wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die nun getätigte Investition von rund zehn Millionen Euro nicht nur von Optimismus und Mut in die Zukunft zeuge, sondern auch ein klares Bekenntnis zum Standort Niedereschach sei. Bogdanski, Schwarz und Schanz waren es auch, die die dynamische Entwicklung des heute weltweit aktiven Unternehmens, dessen Anfänge in einem Kellerraum in Schwenningen lagen und dann über eine Zwischenstation in Dauchingen nach Niedereschach führten, eindrucksvoll aufzeigten. Aktuell zählt das Unternehmen über 350 Mitarbeiter.

Landrat Sven Hinterseh räumte unumwunden ein, dass sein Amt bei der Zielstrebigkeit und Dynamik, mit der die Touratech-Verantwortlichen das Projekt angegangen seien, kaum mithalten konnte. Karl Hermle als Inhaber des gleichnamigen Planungsbüros schilderte den Werdegang des neuen, beeindruckenden Betriebsgebäudes. Bürgermeister Martin Ragg gratulierte herzlich zu diesem beeindruckenden Bauwerk. Neben München werde eben Niedereschach als die zweite Motorradhauptstadt Deutschlands wahrgenommen, so Ragg. Es folgten dann verschiedene Betriebsführungen.