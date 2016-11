Niedereschach Neues Logistikzentrum stärkt Gemeinde

Niedereschach (alb). Mit einer imposanten "Feuershow" wurde der Neubau der Touratech AG eröffnet. Martin Wickert moderierte den Abend. Bei den Ansprachen von Wickert, der Aufsichtsratsvorsitzenden der Touratech AG, Heike Bogdanski, den beiden Vorständen der Touratech AG, Herbert Schwarz und Jochen Schanz, Landrat Sven Hinterseh und Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg, wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die nun getätigte Investition von rund zehn Millionen Euro nicht nur von Optimismus und Mut in die Zukunft zeuge, sondern auch ein klares Bekenntnis zum Standort Niedereschach sei. Bogdanski, Schwarz und Schanz waren es auch, die die dynamische Entwicklung des heute weltweit aktiven Unternehmens, dessen Anfänge in einem Kellerraum in Schwenningen lagen und dann über eine Zwischenstation in Dauchingen nach Niedereschach führten, eindrucksvoll aufzeigten. Aktuell zählt das Unternehmen über 350 Mitarbeiter.