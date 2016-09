Niedereschach Nachwuchs vergnügt sich im Zeltlager

Bei einem gemeinsamen Abendessen wurde gegrillt. Alle konnten sich bestens bewirtet von Mitgliedern der NZ Fischbach, für die Nachtwanderung stärken. Wegen der trockenen Witterung verzichtete man auf Anraten der Feuerwehr auf die geplanten Fackeln und benutzte sicherheitshalber nur Taschenlampen, was der romantischen Stimmung während der Nachtwanderung keinen Abbruch tat. Station machte man im Verlauf der Wanderung noch bei Fischbachs Ehrennarrenrat Roland Schlenker im Fischbacher Vogelsang, bei dem es eine spannende Schätzfrage zu beantworten galt. Geschätzt werden musste die Anzahl von in einem großen Glas befindlichen Unterlagsscheiben.

Nach der Wanderung war noch längst keine Ruhe angesagt, denn es wurde noch mehr geboten. Wer wollte, konnte am Lagerfeuer am Rande der kleinen Zeltstadt Lagerfeuerromantik genießen, sich im angrenzenden Jugendclubraum bei der Kinderdisco austoben oder sich im Kinderkino im Narrenschuppen neben der Bodenackerhalle entspannen. Von dieser nächtlichen Programmvielfalt waren natürlich alle hellauf begeistert, zumal für die Nachtruhe keine bestimmte Zeit vorgegeben war

Keine Frage also, dass es morgens beim gemeinsamen Frühstück noch einige recht verschlafene Gesichter zu beobachten gab. Ein Dankeschön in Sachen Nachtprogramm ging an den Jugendclub Fischbach, der seinen Clubraum für die Kinderdisco zur Verfügung gestellt hatte. Ebenso dankt die Zunft dem FC Fischbach für die Bereitstellung des Rasenplatzes. Nach dem Frühstück stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm, an dem Jung und Alt gleichermaßen helle Freude hatten: ein "Spiel ohne Grenzen" mit vielen lustigen Spielstationen und anschließender Siegerehrung. Allen Teilnehmern war die Freude ins Gesicht geschrieben, und so verging der Samstagvormittag wie im Flug.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen hieß es dann viel zu schnell am Nachmittag wieder Abschied zu nehmen. Eines ist jedoch sicher: das Sommerzeltlager 2016 der SNV bleibt den Kindern und Jugendlichen noch lange in Erinnerung, und die Fischbacher Narrenzunft hat einmal mehr bewiesen, dass es ein zuverlässiges und engagiertes Mitglied in der SNV ist.

Niedereschach-Fischbach/Schwarzwald-Baar-Kreis (alb). "Viele Köche verderben den Brei", so sagt es wenigstens eine alte Weisheit. Ganz anders lief dies am Samstag beim Sommerjugendtreff der Schwarzwälder Narrenvereinigung in Fischbach.

Während sich die jugendlichen und auch älteren Teilnehmer draußen auf dem Rasenplatz beim "Spiel ohne Grenzen" vergnügten, schwitzten vom Präsidium der Schwarzwälder Narrenvereinigung Schatzmeister Alfons Romey, Vizepräsident Karlheinz Bähr, Präsident Gerd Kaltenbach, die Brauchtums-Beisitzerin Anne-Rosel Schwarz und Chronist Jörg Schade in der Küche der Bodenackerhalle und kochten das Mittagessen für die 151 Teilnehmer.

Spaghetti mit Tomatensoße standen auf dem Speiseplan, und vor allem bei der Zubereitung der verschiedenen Soßen war natürlich die richtige Würze gefragt, zumal die Geschmäcker ja verschieden sind. Letztlich harmonierte das Präsidium der SNV auch bei dieser Aufgabe, und die Teilnehmer des Treffs registrierten, dass das Vorstandsteam seine Wertschätzung gegenüber der Narrenjugend durch diese tolle Geste zum Ausdruck brachte.