Niedereschach Nachwuchs musiziert voller Begeisterung

Niedereschach. Dass bei der über die Schule koordinierten Musikausbildung in Niedereschach hervorragende Arbeit geleistet wird, zeigte sich einmal mehr beim Schülervorspiel in der Mensa der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar am Standort Niedereschach. Was die jungen Schülerinnen je nach Leistungsstand und bisherigen Dauer ihrer Musikausbildung darboten, begeisterte und erfreute die vielen Besucher.