Die Kinder- und Jugendgruppe des Trachtenvereins Reckhölderle (TVR) nahm am Pfingstzeltlager des Trachtengaus Schwarzwald teil, das in Bierlingen-Wachendorf stattfand. Das diesjährige Motto lautete "Bierlinger Jahrmarktzauber", bei dem sich der Trachtennachwuchs unter dem Motto "Geisterbahn TVR" präsentierte. Die Niedereschacher genossen in Bierlingen-Wachendorf drei spannende und abwechslungsreiche Tage. Höhepunkt für die 20 Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 16 Jahren war die traditionelle Lagerolympiade. Die beiden Jugendleiterinnen Kathleen Ratz und Lea Lindinger bereiteten die Kinder und Jugendlichen vor Beginn der Olympiade auf die einzelnen Stationen vor und motivierten sie. Am Ende wurde die Mannschaft für ihre Anstrengungen mit dem zweiten Platz und dem Gewinn eines Pokales belohnt, was ausgiebig bejubelt und gefeiert wurde. Natürlich werde der Pokal einen Ehrenplatz im Vereinsheim bekommen, sagte der sichtlich begeisterte Vorsitzende Claus Stange, der sehr stolz auf den Trachtennachwuchs ist.