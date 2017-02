Niedereschach Nachwuchs bringt sich mit zahlreichen Aktivitäten ein

Bei der Jugendkapelle arbeitet die Bläserjugend Niedereschach mit dem benachbarten Dauchingen zusammen. Für den verhinderten Dirigenten verlas Sascha Vosseler dessen Bericht. Kurz lobte dabei den guten Besuch bei den Auftritten, an denen die Kapelle fast immer vollzählig sei. Gemessen daran könnte der trotzdem gute Probenbesuch, mit dem er insgesamt zufrieden sei, noch etwas gesteigert werden. Als "megatoll" bezeichnete es Kurz, dass bei der zurückliegenden Teilnahme am Nachtumzug in Dauchingen so viele Niedereschacher mit dabei waren. Weitere Teilnahmen an Umzügen und närrischen Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Am 6. Mai wird die Jugendkapelle das Frühjahrskonzert des Musikvereins Dauchingen musikalisch bereichern. Am Sonntag, 26. März, findet in Niedereschach wieder ein Vorspielnachmittag der Bläserjugend statt. Aktuell ist man dabei, für die Bläserjugend ein neues Logo zu entwickeln.

Dass die Bläserjugend dank verschiedener Spenden, herausragend war dabei die Zuwendung aus dem Erlös des Benefizkonzertes des Heeresmusikkorps und die Unterstützung des Hauptvereins, finanziell auf gesunden Beinen steht, zeigte sich im Kassenbericht von Daniel Neurath. Dessen Bericht wurde von Samira Schaumann verlesen, da Neurath verhindert war. Bei den Wahlen wurden Kassierer Daniel Neurath und die Aktivenvertreterin Jenny Glatz in ihren Ämtern bestätigt.