Niedereschach Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt

Kein oder so wenig Kunststoffe wie möglich im Laden, statt dessen die Knöpfe eben aus Perlmutt. Man achte darauf, dass sämtliche Produkte von Firmen bezogen werde, die so arbeiten, "dass wir als Mensch dahinter stehen können". Dies gelte insbesondere auch für die Küche. So werde das Fleisch ausschließlich von regionalen Erzeugern bezogen, kein Stückchen komme aus Großmastbetrieben, ganz nach dem Motto: "Irgendwann werden wir alle zur Rechenschaft gezogen für das, was wir tun".

Und auf die Frage aus dem Kreis der Frauen nach dem guten Brot, das man zum Frühstück serviert bekommen habe, erklärte Tajana Werner, dass man sich auf der Suche nach einem speziellen Hausbrot mit der Bio-Bäckerei Beha aus Villingen zusammengetan und das hauseigene Säge-Hausbrot entwickelt habe.