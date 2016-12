Niedereschach Nach 39 Jahren ist Schluss

Die optimistische Grundstimmung der Generalversammlung hielt aber offenbar nicht lange an: "Einige Vorstandsmitglieder sind sofort wieder zurückgetreten, andere haben ihr Amt gar nicht erst angetreten", erläutert Bäuerle im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Ein funktionierender Vorstand habe schlichtweg gefehlt, um den Verein zu retten, führt sie weiter aus. Warum sich niemand fand, der Verantwortung beim RFN übernehmen wollte, ist der Insolvenzverwalterin ein Rätsel.

Auch sie war bei der Generalversammlung im Juni noch zuversichtlich, den Verein, der 2017 sein 40-jähriges Bestehen gefeiert hätte, wieder in finanziell ruhigere Gewässer steuern zu können. Geplant war etwa das bestehende Bankdarlehen umzuschulden und mit den restlichen Gläubigern einen Vergleich auszuhandeln. Doch das Engagement der Rottweilerin, das über ihre eigentliche Funktion als Insolvenzverwalterin hinausging, half nicht, die Existenz des Vereins zu sichern.

Jetzt muss Bäuerle das Vereinsvermögen liquidieren um die, nach ihren Angaben, rund 90 000 Euro Restschuld zu begleichen. Dazu gehören die vereinseigenen Schulpferde, die derzeit verkauft werden, die Reithalle, die Pferdeboxen und das gesamte Inventar des Vereins. Sollte es nicht möglich sein, die Schulden zu tilgen, gingen einige Gläubiger leer aus, erläutert sie. Ein etwaiger Überschuss ginge laut Vereinssatzung an die Gemeinde Niedereschach.

Gemeinde in engem Dialog

Von dort heißt es, man stehe in engem Kontakt mit der Insolvenzverwalterin. Es sei zu klären, was mit dem Vereinsgelände geschieht, dass der RFN von der Gemeinde gepachtet hatte, so Bürgermeister Martin Ragg. Die Gemeinde habe bislang aber keine konkreten Pläne für das Gelände, gibt Ragg zu verstehen.

Ganz gleich, wie sich die Gemeinde mit der Insolvenzverwalterin einigt, mit dem RFN geht Niedereschach ein traditionsreicher Verein verloren, der viel für die Kinder und Jugendlichen in Niedereschach getan hat. Das sei, nach der anfänglichen Hoffnung im Juni, sehr bedauernswert, sagt Ragg.