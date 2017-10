Niedereschach Nach 25 Jahren sind sie Oldies

Das erinnerungsträchtige Treffen begann mit einem gemeinsamen Frühstück im Landgasthof Zum Mohren. Mit dabei war auch der damalige Vorsitzende des FC Fischbach, Ulli Scharnitzki, der aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht den ganzen Tag lang mit dabei sein konnte. Nach dem Frühstück ging es zunächst zum Sportgelände des FC Fischbach und von dort auf die Friedhöfe in Weiler und Fischbach, wo die Gräber zweier bereits verstorbener Weggefährten aus der damaligen Zeit besucht wurden. Danach starteten die Sportler mit dem Bus nach Tübingen und staunten nicht schlecht, was die Universitätsstadt alle zu bieten hat.

Eine Stadtführung, eine Stocherkahnfahrt, der Besuch der Tübinger Münsters und vieles mehr begeisterten die Ausflügler. Als sie in der Innenstadt den bekannten Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer trafen, war es Berthold Stern, der diesen ansprach. Daraus entwickelte ein nettes, informatives und unterhaltsames Gespräch und Palmer weiß nun bestens, wo Fischbach und Weiler liegen. Groß war die Freude, als sich Palmer auch bereit erklärte, sich mit der munteren Gruppe fotografieren zu lassen.

Den Abschluss feierten die FC-Oldies, die sich eigens für den Ausflugstag auch entsprechend beschriftete Trikots zugelegt hatten, bei bester Stimmung im Gasthaus Kreuz in Fischbach. Dort stieß auch Ulli Scharnitzki wieder zur Gruppe, aus der im übrigen Sven Scharnitzki die weiteste Anreise zu absolvieren hatte, um an dem Treffen teilnehmen zu können. Er reiste aus der Schweiz an.