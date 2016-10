Niedereschach Musiker spielen sich in Herzen des applaudierenden Publikums

Der von Esther Roth, Vorsitzende des MVF, und Hartmut Stern, aktiver Musiker des MVF, moderierte Abend bot fantastische, facettenreiche und sehr unterschiedliche Blasmusik, die jedoch eines gemeinsam hatte: Das Publikum war begeistert. Alle vier musikalischen Formationen sprühten vor Spielfreude.

Für die Jury war es alles andere als einfach, am Ende zu entscheiden, wer denn nun den Sieg davon tragen sollte. Das Votum der aus Joachim Figlestaler, Micha Chrobog, Christian Schäfer und Armin Kaltenbach bestehenden Fachjury ging zu 60 Prozent und das Votum des Publikums zu 40 Prozent in die Wertung ein. Das von den vier Bands gekonnt dargebotene musikalische Repertoire reichte von Marschmusik über Polka bis hin zu moderner Rock- und Popmusik.

Überwiegend waren auf der Bühne junge, musikbegeisterte Akteure in Aktion, die sich durchweg schnell in die Herzen des sehr fachkundigen und nicht mit Beifall sparenden Publikums musizierten. Vor diesem Hintergrund fiel es auch allen vier Formationen leicht, die lautstark geforderten Zugaben zu gewähren. Teils konnte sogar kräftig mitgesungen werden. Bei der von Esther Roth kurz nach Mitternacht durchgeführten Siegerehrung gab es noch einmal viel Applaus und Roth sprach den Besuchern in der Bodenackerhalle aus dem Herzen, als sie den vier Formationen für das wunderschöne, musikalische Abendprogramm dankte.