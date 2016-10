Niedereschach Musiker messen sich bei Contest

Eingebunden in das Programm ist der bekannte und beliebte "Humpta Brass Band Contest". Dieser findet am Samstagabend statt. Bei diesem Wettbewerb treten vier Bands gegeneinander an: LauterBlech, Brotäne Herdepfl, Fasnet-Musik Grüningen und die Original Fürstenberg Musikanten. Der Fassanstich mit Bürgermeiste Martin Ragg ist um 19 Uhr, danach werden die vier Startplätze der teilnehmenden Bands ausgelost. Die Hallenöffnung ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Eintrittskarten sind beim stellvertretenden Vorsitzenden Michael Stern, 07725/9 15 59 91, erhältlich.

Am Sonntag gibt es in diesem Jahr keine Tombola, sondern einen Ballonflugwettbewerb. Um 17.30 Uhr am Sonntag steigen die Ballone. Die Ergebnisse zurückgeschickten Karten können aktuell auf der Homepage des Musikvereins verfolgt werden. Die Siegerehrung für die drei am weitesten geflogenen Ballons findet beim Ersten-Mai-Fest des MVF statt.

Musikalisch unterhalten werden die Gäste am Sonntag vom Musik- und Trachtenverein Neuhausen, dem Musikverein Randen und der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen.