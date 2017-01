Niedereschach Musiker bekommen neue Uniformen

Die Prüfer Berthold Stern und Lukas Lipp bescheinigten Teiss eine vorbildliche Kassenführung. Einen breiten Raum nahmen die Ausführungen der Vorsitzenden Esther Roth sowie der für den Jugendbereich verantwortlichen Birgit Kaltenbach ein. Derzeit befinden sich im MVF 18 junge Menschen zwischen neun und 22 Jahren in Ausbildung. Die Kooperation mit dem MV Weilersbach im Jugendbereich funktioniere gut.

Esther Roth gab bei ihren Ausführungen einen Einblick in die umfangreiche Arbeit des Vorstands. Sie bezeichnete es als ärgerlich, dass von der Politik immer wieder der Stellenwert des Ehrenamtes hervorgehoben wird, man den Vereinen in der Praxis aber immer mehr bürokratische Hürden in den Weg lege. Dies führe letztlich dazu, dass immer weniger Menschen bereit seien, sich in der Vorstandschaft eines Vereines zu engagieren. Deutlich machte Roth dies am Beispiel der Sicherstellungsvereinbarung mit dem Jugendamt in Bezug auf sexuelle Gewalt. Eigentlich eine gute Sache, doch Dokumentationspflichten wie protokollieren und beantragen von erweiterten Führungszeugnissen, verursache viel Arbeit. "Bürokratie erleichtert ehrenamtliche Arbeit nicht", so die klare Aussage von Roth. Sehr zufrieden zeigte sich Roth mit dem Probenbesuch, der bei guten 80 Prozent lag.

Auf Antrag von Ortsvorsteher Peter Engesser wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Auch ihn ärgere es maßlos, wenn von der Politik das Ehrenamt hochgelobt und als "Retourkutsche" den Ehrenamtlichen immer mehr Schwierigkeiten und Bürokratie zugemutet werde. Mit Freude hingegen verkündete er, dass seitens der Gemeinde die Vereinszuschüsse für dieses Jahr gesichert seien. Die Gemeinde gebe jährlich rund 123 000 Euro an freiwillige Leistungen aus und dazu gehörten auch die Vereinszuschüsse und der Zuschuss für die Jungmusikerausbildung.

Unter Federführung von Engesser wurden die Wahlen zügig und schnell abgewickelt. Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden die Vorsitzende Esther Roth, Schriftführerin Susan Stern, die aktiven Beisitzer Ramona Himmelsbach und Daniel Lipp sowie die passive Beisitzerin Birgit Kaltenbach.

Bei den Ehrungen zeichnete Esther Roth gleich fünf Mitglieder für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft aus und ernannte sie zu Ehrenmitgliedern, darunter – mit Ausnahme von Otto Eigeldinger – vier Männer, die früher allesamt aktiv im MVF musiziert haben.