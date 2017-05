Niedereschach Modell der Villa Rustica zu sehen

Es sollte auch für Kinder leicht herzustellen sein und trotzdem einen guten Eindruck vermitteln, deshalb gibt es für Kinder Bausätze, bestehend aus vier Bögen, die Wagner zum Preis von fünf Euro verkauft. Zu erhalten sind die Bausätze im Museum. Im Laufe der Zeit kommen noch die Nebengebäude und das Bad dazu, so Wagners weiterer Plan.

Alter Diaprojektor und ein Mikroskop haben jetzt im Schulzimmer ihren Platz

Von der Gemeinschaftsschule Niedereschach hat das Museumsteam im Rahmen einer "Entrümpelungsaktion" einen alten Diaprojektor sowie ein Mikroskop geschenkt bekommen, die beide im Schulzimmer ihren Platz bekommen werden, informiert der Museumsleiter.

Es sei erfreulich, dass in letzter Zeit einige Sonderführungen im Museum veranstaltet wurden. Besonders bei Jahrgangstreffen und Wanderungen sei das Heimatmuseum als Ziel beliebt. "Alle Besucher sind restlos begeistert und voll des Lobs, aber auch erstaunt, was sich hinter dem Namen Heimatmuseum für ein Schatz verbirgt", so der Eindruck von Wagner.

Die umfassende und spannende Darstellung des dörflichen Lebens in der Region, die sonst in dieser Art selten zu finden sei, stoße auf uneingeschränkte Zustimmung. Leider seien alle fünf Stockwerke des Museums inzwischen bis zum Anschlag voll, so dass man nur noch an Detailverbesserungen arbeiten könne.