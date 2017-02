Niedereschach Mittelalterliches Flair beim Münzerfest

Niedereschach-Fischbach. Wie bisher ist es das Ziel, ein Gemeindefest von, mit und für die Bürger und Freunde von Niedereschach auszurichten, das bekanntlich alle zwei Jahre stattfinden soll. Der Reingewinn geht in diesem Jahr an das Pflegehaus am Eschachpark.

Das Programm ist wieder vielfältig aufgestellt, so dass für alle Jahrgänge etwas dabei ist. Besonders für Familien ist am Sonntagnachmittag einiges geboten, während der Samstagabend wieder mit Feuern und farbenprächtigen Aufführungen und der Feuershow der "Löwenbanner" lockt.

Viele bekannte, aber auch neue Akteure bevölkern das Rund des Dorfplatzes und die "Schlemmerey" verköstigt die Besucher wieder mit seinen bekannten Leckereien. Da die Organisation beim vergangenen Fest so gut funktioniert hat, greift der GHV auch diesmal auf die bewährten Strukturen zurück.