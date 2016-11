Mit Rainer Storz, Stephan Lindinger, Heidi Dinter, Andreas Veit und Stefan Storz wurden am Samstag nach der Theateraufführung des Trachtenverein Reckhölderle in Niedereschach fünf verdienstvolle Mitglieder für 25-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt. Der Vorsitzende Claus Stange ernannte die fünf Aktiven dabei zu Ehrenmitgliedern und überreiche die Urkunden und Ehrennadeln. Seitens des Trachtengaus Schwarzwald erhielten die Geehrten ebenfalls die entsprechenden Auszeichnungen. Sowohl Stange als auch der Vorsitzende des Trachtengaus Schwarzwald Sven Gnirrs aus Emmingen-Liptingen würdigten dabei die Verdienste der Geehrten. Alle Fünf waren und seien stets für den Verein da, wenn angepackt werden müsse oder bei Tanzauftritten und Veranstaltungen. Auch in der Vorstandschaft waren und sind einige in verschiedenen Funktionen tätig. Für Stefan Storz, der innerhalb des Trachtengau viele Jahre als Gaujugendleiter und in anderen Funktionen aktiv war, gab es zusätzlich eine besondere Auszeichnung: Sven Gnirrs verlieh dem engagierten und heimatverbundenen Niedereschacher mit der Heinrich Hansjakob-Medaille die zweithöchste mögliche Auszeichnung, die der Verband zu vergeben hat. Foto: Bantle