Niedereschach Mit Sperrflächen die Sicherheit erhöht

Erneut wurde das Thema im Gemeinde- und Ortschaftsrat beraten, erneut befasste sich die Verkehrsschau im Beisein zahlreicher Mitglieder der Elterninitiative vor Ort damit und nach langer Beratung wurde ein Weg gefunden, wie man durch die Anlage eine Stoppstelle im Einmündungsbereich der Sinkinger Straße sowie durch das Aufmalen von Sperrflächen und Linienführungen anhand eines genauen Markierungsplanes, die Sicherheit erhöhen könnte. Unter großer Beteiligung der Initiative "Sicherer Schulweg Fischbach", politischer Vertreter aus Fischbach sowie Teilen der Bevölkerung fand am 27. Juni eine Verkehrsschau statt, in welcher die Sicherheitslage in der Fischbacher Ortsmitte geprüft wurde.

Den dabei beschlossenen Markierungsplan hat die Gemeinde Niedereschach durch das Planungsbüro BIT-Ingenieure aus Villingen-Schwenningen erstellen lassen und nachdem die zuständigen Straßenverkehrsbehörden dessen Übereinstimmung mit deren Anordnung bestätigt hatten, wurde die Maßnahme, über heute, 17. Oktober, in Verlauf der um 19 Uhr beginnenden Sitzung des Ortschaftsrates öffentlich informiert wird, nun sofort umgesetzt.

Was sagt der Ortsvorsteher? "Ich finde es gut. Man weiß jetzt, wo man fahren muss", so Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser nach der nun erfolgten Umsetzung des Markierungsplanes und der Einrichtung der Stoppstelle von Sinkingen her kommend. Riesig gefreut er hat sich, dass der Landkreis die Maßnahme, nachdem die Gemeinde die Pläne hat erstellen lassen, so schnell umgesetzt und auch finanziert hat. "Dafür gebührt dem Landkreis ein dickes Lob", so Engesser.