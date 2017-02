Niedereschach Mit Einsatz zum Erfolg beigetragen

Das neue Zweiergespann Anita Reich und Andreas Huber als Tanzleiterteam sprach der Vereinsjugend seinen Dank aus, ohne ihre aktive Beteiligung hätte man sicherlich nicht so oft tanzen können.

In seiner einstimmig herbeigeführten Entlastung des gesamten Vorstandes stellte Bürgermeister Martin Ragg lobend heraus, dass beim Trachtenverein die Brauchtumspflege im Vordergrund stehe. Ebenso bringe sich der Verein an vielen Stellen in das Dorfgeschehen ein, unterstütze die anderen Vereine und habe ein regelrechtes Netzwerk gestrickt. Nur so hätten größere Aktivitäten gemeinsam durch die Vereine gestemmt werden können.

Ein Kompliment sprach Ragg dem Verein für seine vorbildliche Jugendarbeit aus: "Mit diesem Nachwuchs steht der Trachtenverein hervorragend da und kann getrost hoffnungsvoll in die Zukunft blicken."

Langjährige verdiente Vereinsmitglieder seien es, die mit ihrem persönlichen Einsatz über Jahre hinweg dazu beigetragen haben, dass der Trachtenverein heute so erfolgreich dasteht. Dafür ehrte der Vorsitzende Claus Stange in der Hauptversammlung für zehnjährige aktive Mitgliedschaft Dominik Jerger, Hannah Dinter und Luisa Ratz. Für 60-jährige passive Mitgliedschaft wurden Margarete Klimke, Edwin Riedlinger und in Abwesenheit Ilse Baumann geehrt. Als besten Probenbesucher wurde vom Tanzleiterteam Anita Reich und An­dreas Huber mit lediglich zwei Fehlzeiten Lea Lindinger und Claus Stange ein Präsent überreicht, wie auch Hans-Jürgen Lindinger, Kathleen Ratz, Frank Rist, Andreas Veit und Anita Reich mit drei bis fünf Fehlzeiten.