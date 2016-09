Niedereschach Mit dem Wohnmobil durch Europa

Jetzt wird das traditionsreiche Gasthaus zunächst einmal geschlossen bleiben und von Grund auf renoviert, ehe dann 2017 unter neuer Leitung die Wiedereröffnung geplant ist.

Vor allem die vielen Besucher des Taubenmarktes und die vielen Stammkunden werden das Wirtepaar vermissen, das sonntags vor Beginn des Taubenmarktes schon ab 7 Uhr geöffnet hatte. Für Jennie und Siegfried Schulz war aber seit langen klar, dass sie das "Kreuz", sobald Siegfried Schulz in Rente geht, aufgeben werden, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen: eine Reise im Wohnmobil durch ganz Europa. Wo es genau hingehen wird, steht nicht fest. Auf jeden Fall will das Paar jedoch Italien, Frankreich, Portugal und Spanien bereisen, eventuell kommen noch weitere Länder hinzu. Mindestens vier Monate, eventuell auch länger, will man unterwegs sein.

Das Paar freut sich auf diese Zeit und hat das "Kreuz" deshalb mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen. Lachend mit Blick auf den nun in Erfüllung gehenden Lebenstraum, weinend, weil man die vielen Stammgäste vermissen wird.