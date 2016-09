Niedereschach (alb). Insgesamt 34 Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren besuchten zusammen mit vier Erzieherinnen des Pater-Edgar-Weinmann Kindergartens in Niedereschach die Schiefer- und Erlebniswelt in Dotternhausen. Kaum mit dem Bus in Dotternhausen angekommen ging "bewaffnet" mit Hammer, Meißel und Eimern die Jagd nach den Fossilien los. Mit sichtlichem Spaß, großer Neugierde sowie ansteckender Begeisterung und Ausdauer wurde gehämmert, geklopft und gesucht. Natürlich wurden die gefundenen Schätze auch freudig und stolz herumgezeigt. Danach gab es für die Schatzsucher eine kulinarische Stärkung, und die Kinder konnten den angrenzenden Spielplatz mit Kletter- und Rutschmöglichkeiten sowie einer riesigen Klangröhre erkunden und in Beschlag nehmen. Am Ende des erlebnisreichen Tages brachte der Bus die müden und mit Eimern voller Schätze beladenen Schatzsucher wohlbehalten zurück.