Niedereschach Mit Abenteurern auf Tour gehen

Auf vier Rädern geht es am 20. Januar weiter, wenn Lena Klemm und Tobias Seiderer über ihre Afrikadurchquerung in einem alten Land Rover berichten: "Transafrika" ist eine authentisch erzählte Reise durch 19 Länder und eine "Liebeserklärung an den schönsten und wohl verrücktesten aller Kontinente".

In der Multivisionsshow "Nur kurz nach Kathmandu" nimmt Peter Schuster sein Publikum am Freitag, 24. Februar, mit auf eine Motorradreise zum höchsten Berg der Erde. Zusammen mit seinem Freund Peppi Adametz fuhr er auf der sagenumwobenen Seidenstraße durch 14 Länder und erlebte die unendliche Weite Russlands, trostlose Steppen, magische Karawanenstädte, extreme klimatische Bedingungen in der tibetischen Hochebene und schließlich die majestätische Erhabenheit des Mount Everest.

Der Abschluss der Vortragsreihe am Freitag, 17. März, ist zugleich ein Auftakt: Mit "UPoA No. 1 Madagascar" stimmen Ramona und Herbert Schwarz auf die Fortsetzung ihres Projekts "United People of Adventure" ein. Der Film erzählt die Geschichte dieser außergewöhnlichen Reise. Davon, wie die Leidenschaft für Motorradreisen Menschen zusammenschweißt. Davon, wie unterschiedliche Kulturen sich begegnen. Von einer einzigartigen Teamleistung, vom wahren Abenteuer und von Menschen, die auf unwegsamen Pisten Freunde fürs Leben werden. Dabei lauert hinter jeder Kurve eine neue Herausforderung.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr im Touratech-Shop in Niedereschach. Der Eintritt ist frei und für Bewirtung gesorgt.