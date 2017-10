Niedereschach Mit 5000 Frauen Jubiläum gefeiert

Niedereschach (alb). Mit 41 Teilnehmerinnen hatte sich die katholische Frauengemeinschaft Niedereschach, die in diesem Jahr selbst das 100-jähriges Bestehen feiert, am zurückliegenden Samstag aufgemacht, um das 100jährige Bestehen der KFD auf Diözesanebene in Rust zu feiern. . Besonders schön war, dass sämtliche Altersgruppen aus den Reihen der Mitglieder teilnahmen und man viel Spaß miteinander hatte. Insgesamt 5000 Frauen waren in Rust mit dabei.