Niedereschach Milchbauern: So viele wie nie geben auf

Schleicher, der bei seinen Ausführungen auch auf die Positionen von anderen Verbänden, die des Handels und der Molkereien einging, erläuterte eindringlich seine und die Positionen und Vorstellungen des BDM. Es dürfe nicht sein, dass der Handel die Milchviehbetriebe in die Krise schicken könne, so Schleicher und forderte ein sogenanntes "Monitoring", also eine Art Vorwarnsystem, wonach möglichst frühzeitig auf drohende Milchkrisen hingewiesen wird – so wie es in anderen Ländern längst praktiziert wird.

Lösung dringend gesucht

Einig waren sich Frei und Schleicher, dass man alles daran setzen müsse, dauerhafte Lösungen zu finden und nicht mit Notfallprogrammen von Krise zu Krise zu agieren. Die Politik wisse, so Frei, dass es Märkte gibt, auf denen es ohne eine gewisse Steuerung nicht funktioniere. Erwiesen sei aber auch, dass es dort, wo der Staat direkt in Märkte eingreife, meist schlecht laufe. Die auf die Milch fokussierten Vorschläge von Schleicher und dem BDM, so Frei, klängen für ihn sehr plausibel. Frei, der auch mit Vertretern anderer Verbände in Kontakt steht, plädierte im Verlauf der Diskussion dafür, zu versuchen, mit geringstmöglichen Eingriffen, die effektivste Lösung zu erzielen.

Angesprochen wurde im Verlauf der Diskussion auch das Tierwohl, ebenso wie die Tatsache, dass im vergangenen Jahr die Zahl der Milchviehbetriebe um 4,6 Prozent gesunken sei. Dies sei die größte Rückgangsquote in allen erfassten Sparten.