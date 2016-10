Niedereschach Medaille an Baumexperten verliehen

Niedereschach/Brigachtal. Damit wurde das jahrzehntelange Engagement Letulés zum Erhalt artenreicher Streuobstbestände gewürdigt. Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, nahm die Ehrung vor. "Hans Letulé ist eine Persönlichkeit, die sich in besonderem Maße um den Erhalt alter Obstsorten verdient gemacht hat", so Hauk bei der Verleihung der Medaille, der auch der frühere Niedereschacher Bürgermeister Otto Sieber beiwohnte.

Stets ein kompetenter Ansprechpartner bei Pflanzung und Pflege

Wenn es um die Pflanzung von (Obst-) Bäumen oder an deren Hege und Pflege ging, hatte Sieber während seiner Amtszeit – ebenso wie der jetzige Bürgermeister Martin Ragg – in Hans Letulé stets einen kompetenten, zupackenden und engagierten Ansprechpartner. Erinnert sei beispielsweise an die Kastanienallee in Verlängerung des Hardtweges in Niedereschach.