Niedereschach Martin Wetzel ist ausgezeichneter Busfahrer

Für Martin Wetzel ist die Auszeichnung eine weitere Bestätigung darin, dass er weiß, wovon er spricht und was er lehrt. Die ausgezeichneten Fahrer sind allesamt in Omnibusbetrieben beschäftigt, die den 17 Landesverbänden des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) angehören, darunter auch Petrolli Reisen beim Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO). "Diese äußerst positive Bilanz ist das Ergebnis intensiver Bemühungen. Die Sicherheit der Reisenden steht an erster Stelle", sagt Dieter Petrolli.

Die International Road Transport Union (IRU) ist der weltweite Dachverband für Unternehmen des Güter- und Busverkehrs. Er vertritt die Interessen von Unternehmen der Branche aus 74 Ländern in fünf Kontinenten.