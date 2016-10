Niedereschach Mannschaften liefern sich einen harten Kampf

Niedereschach (alb). Das Boule-Spiel hat sich in der Gesamtgemeinde Niedereschach fast schon zum Volkssport entwickelt. Was vor einigen Jahren mit dem "Boule-Papst" Bodo Volz, der das Boule-Spielen in der Gesamtgemeinde populär gemacht hat, begann, nimmt immer größere Ausmaße an.