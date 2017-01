Niedereschach Lob für heimische Betriebe

Die Gesamtentwicklung in Niedereschach im Bereich von Gewerbe und Handwerk sei außergewöhnlich positiv. "Sicherlich ergeht es Ihnen in gleicher Weise wie mir: Dass sich Freunde, Bekannte oder sonstige Besucher unserer Gemeinde die Augen reiben und beeindruckt sind, was sich in den vergangen Jahren in unserem Gewerbegebiet an der Dauchinger Straße, aber auch in vielen weiteren Orten unserer Gemeinde, für großartige Betriebe entwickelt haben", sagte Ragg.

Der Erfolg der rührigen Unternehmer sowie deren Mitarbeitern bedeute auch in Zukunft zahlreiche weitere Unternehmenserweiterungen durch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in der Gemeinde. Um den heimischen Unternehmen Betriebserweiterungen zu ermöglichen, habe man bereits im vergangen Jahr im Gemeinderat beschlossen, im südlichen Anschluss an das bestehendes Gewerbegebiet, das Verfahren zur Darstellung eines neuen Gewerbegebietes mit Namen Zwischen den Wegen II im Flächennutzenplan einzuleiten. Derzeit befinde man mitten im Verfahren und ringe mit verschiedensten Behörden um tragbare Lösungen.

Planungsrechtlich befinde man sich hingegen im neuen Gewerbegebiet Riedwiesen Mitte an der Schramberger Straße in Fischbach am Ende. Hier könne man im Frühjahr mit den Erschließungsarbeiten beginnen, so dass die Interessenten aus Fischbach zeitnah ihre Bauvorhaben umsetzen können.