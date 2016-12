Niedereschach Liedpoesie aus der Heimat

Im Vergleich zur ersten CD hat das Politische an Gewicht gewonnen. 2015 trat Rebscher bei den Sächsischen Tagen der Poesie (Gesellschaft für Zeitgenössische Lyrik Leipzig) in Zwickau auf. 2016 war er Finalist beim Polly-Wettbewerb für Politische Lyrik in Berlin, nahm am Rahmenprogramm "Leipzig liest" der Buchmesse teil und war Mitgestalter der Lyrikperformance des Kultursommers Irsee in der Meisterklasse der bekannten Berliner Lyrikerin Daniela Seel.

Seit Kurzem ist Rebscher im Netzwerk für Politische Kunst des "Büros für Offensivkultur" integriert, das von den Liedermachern Konstantin Wecker und Heinz Ratz ins Leben gerufen wurde.

Regional sind 2017 und 2018 Lesungen mit Gitarre im Muslenzentrum (Evangelische Erwachsenenbildung) am 6. Oktober und in der Bücherstube Schwenningen geplant.