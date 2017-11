Niedereschach. Bei einem Verkehrsunfall in der Dauchinger Straße sind am Donnerstag, gegen 23.40 Uhr, ein Ford Fiesta und ein Seat Leon zusammengestoßen. Zur Unfallzeit fuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Kleinwagen in Richtung der Rottweiler Straße. In einer Linkskurve lenkte sie zu früh ein, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Seat Leon zusammen. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Bei beiden Fahrzeugen rentiert sich eine Reparatur nicht mehr. Deshalb geht die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus, der auf 25 000 Euro beziffert wird.