Zu einem Spektakel entwickelte sich die Schülerbefreiung in Fischbach. Die Schüler wurden von den Narren in der Aula abgeholt, von dort ging es in die Bodenackerhalle, wo die Kinder die Narren, angeführt von Zunftmeister Christoph Droxner, mit einem "affenstarken" Programm getreu dem Fasnetsmotto "Dschungel-Buch" erfreuten. Riesigen Beifall gab es von den Schülern, als die Narren die Lehrer festsetzten, mit Seilen abführten und Zunftmeister Christoph Droxner die Schule zur "Lehrerfreien Zone" erklärte und die Kinder in den "Fasnetsurlaub" schickte. Foto: Bantle