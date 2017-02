Niedereschach Landwirte informieren sich bei Gesprächsrunde

Zunächst informierte Oliver Maier, Geschäftsführer der Bezirksgeschäftsstelle des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) Donaueschingen, über landwirtschaftliche Entwicklungen im Bereich des "Dieselantrages" und der damit verbundenen "Bürokratie". Eine Herzensangelegenheit war es ihm, die Landwirte darauf aufmerksam zu machen wie wichtig für einen Landwirt Dinge wie Vorsorgevollmacht, die Patientenverfügung und ein Testament sind.

Bernhard Bolkhard, BLHV-Vizepräsident und Vorsitzende des BLHV-Kreisverbandes Villingen, wies auf die BLHV – Landesversammlung am Freitag, 3. März, in Bonndorf und die Regionalkonferenz am Donnerstag, 16. März, in Brigachtal hin. Naturschutzfragen, Öffentlichkeitsarbeit, die neue Düngeverordnung, das neue Beitragsystem und das Naturschutzgroßprojekt Baar, bei dem es aktuell einige Differenzen zwischen dem Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises und dem BLHV gibt, waren weitere Themen.

Bernhard Bolkart machte deutlich, dass die Landwirte, der BLHV und auch er, Naturschutz wollen, aber mit Maß und Ziel. Die Landwirte stünden dem Naturschutz oft näher als mancher, mitunter eher praxisferne Naturschützer, so der Tenor der Diskussion. Dass es überhaupt etwas zu schützen gebe, zeige, dass Generationen von Landwirten ohne "Reglementierungen von oben" durchaus im Sinne der Natur gehandelt hätten.