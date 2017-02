Niedereschach Landfrauen sind Farbtupfer in Vereinslandschaft

Dies wurde bei der Hauptversammlung, bei den lobenden Worten von Ortsvorsteher Peter Engesser deutlich. Seinen Dank sprach er dabei für das große Engagement der Landfrauen im Ortsgeschehen aus: "Hut ab vor dem, was unsere Landfrauen da leisten."

Seinen Worten schloss sich die Vorsitzende des Landfrauenbezirks Villingen Lauritta Dieterle an. Nach Anhörung der Berichte könne sie den Landfrauen bestätigen, dass sie sehr aktiv seien. Deren "A und O" sei Bildung und die Seminare, die rund um das Vereinsjahr angeboten werden – Wie eine Weiterbildung am 22. März zum Thema "Ordnung ist das halbe Leben" in der "Sonne" in Obereschach.

Da sämtliche Wahlen in der vergangenen Hauptversammlung über die Bühne gegangen waren, wurde die Versammlung recht zügig abgewickelt. Der Kassenbericht von Hanneliese Huber begann diesmal sehr zur Erheiterung der Anwesenden mit den Zinseinnahmen bei der Volksbank in Höhe von 63 Cent. Die vielen Bewirtungen hatten dem Verein gute Einnahmen beschert, so dass die Kassiererin das Rechnungsjahr mit einem Gewinn von 280 Euro abschließen konnte. Abschließend gab Huber den Stand der Vereinsmitglieder mit 55 bekannt. Schriftführerin Brigitte Lacroix, seit genau einem Jahr im Amt, ließ die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres Revue passieren.