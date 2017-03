Niedereschach Lampen sollen mit LED leuchten

Niedereschach. Ortsbaumeister Leopold Jerger erläuterte den Ratsmitgliedern Details und ging auf das wirtschaftliche Sparpotenzial und die ökologischen Vorteile ein.

Insgesamt hätte die Gemeinde Fördergelder in Höhe von rund 103 000 Euro zu erwarten, teilte Jerger mit. Dem gegenüber stehen Investitionskosten in Höhe von rund 413 000 Euro, die im Haushalt bereitzustellen wären. Je nach Ortsteil amortisieren sich die Investitionskosten im besten Fall, in Fischbach in nur sieben Jahren, in Niedereschach nach zwölf Jahren, in Schabenhausen nach neun Jahren und in Kappel nach elf Jahren.

Die jährlichen Verbrauchskosten reduzieren sich unmittelbar nach Umrüstung um 68 Prozent im Kernort, in Kappel um 74 Prozent, in Schabenhausen um 77 Prozent und in Fischbach um 79 Prozent. "Eine Umrüstung ist deshalb bereits schon aus rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung dringend zu empfehlen", sagt Jerger. "Ökologisch bedarf es bei den ermittelten Energieeinsparungen ohnehin keinerlei weiterer Betrachtung. Die Einsparpotenziale hinsichtlich des Primärenergiebedarfs sprechen zweifelsfrei für sich."