Niedereschach Laienspieler fiebern Auftritt entgegen

Niedereschach-Fischbach. Jeweils um 19.30 Uhr in der Bodenackerhalle wird die Theatergruppe "Bühnenreif" des Fußballclubs, eine Komödie in drei Akten von Monika Szabady mit dem Titel "Der Herr Pfarrer und das Gläschen Most" aufführen. Wer gerne lacht und einige unbeschwerte Stunden genießen möchte, sollte sich einen der beiden Theaterabende nicht entgehen lassen. Saalöffnung an beiden Aufführungstagen ist um 17.30 Uhr.

Unter der Regie von Uli Scharnitzki haben die Akteure wochenlang intensiv geprobt und fiebern nun, bestens vorbereitet, den Theaterabenden entgegen. Auf die Komödie dürfen sich schon jetzt alle Besucher freuen, denn in dem Stück geschehen unvorstellbare Dinge. Es geht um noch nicht finanzierte neue Glocken für Fischbach, um den neuen Pfarrer im Ort und um eine kaum vorstellbare Verfehlung des neuen Geistlichen. Schuld daran soll der zu viel getrunkene Most gewesen sein.

Dazu kommen Beziehungsprobleme, Beleidigungen, Eifersucht, und immer wieder taucht eine fremde Person auf, die unbedingt den Pfarrer sprechen möchte. Was es damit alles auf sich hat, wird sich erst zum Ende der Komödie zeigen.