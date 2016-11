Niedereschach Ladesäule zugeparkt

Lübben hat schon einige Erfahrungen mit dem E-Auto sammeln können und der Gemeinde nun auch Vorschläge von gut gekennzeichneten Ladestellen vorgelegt, wie an den Gutacher Vogtsbauernhöfen und am Königsfelder Minigolfplatz. In Niedereschach, wo er schon einige Male aufgeladen hat, seien die beiden Stellplätze immer wieder zugeparkt.

Im Übrigen, so Lübben, sei er stolz, dass Niedereschach mit der Ladesäule eine innovative und die Elektromobilität fördernde Entscheidung getroffen hat.