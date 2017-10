Niedereschach Kulinarisch verwöhnt

Das ehemalige aktive Mitglied Torsten Giesen hatte eingeladen, sich und seine Familie in seiner neuen Heimat zu besuchen. Der großen Wiedersehensfreude folgte eine interessante Führung durch die Altstadt mit Kathedrale und historischem Salzsiedehandwerk. Danach beäugten die Mitglieder des Trachtenverein Reckhölderle die Bierbraukunst der Traditionsbrauerei Haller Löwenbräu etwas näher. Am nächsten Tag wurde das Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen besucht. Der Ausflug war ein voller Erfolg und bot für die gesamte Reisegruppe jede Menge Spaß, Zeit für Geselligkeit und ein kulinarisches Verwöhnprogramm.