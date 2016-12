Niedereschach Krankem Kind helfen

Die Frauen überreichten an diesem Abend eine Spende für einen guten Zweck. In diesem Jahr wurde die Geldspende im Namen der Frauen von Nicole Heinzelmann an die Vorsitzende der Sozialen Drehscheibe in Niedereschach, Monika Weißer, überreicht. Beim Adventsdörfle sammelte die Narrenzunft an ihrem Stand für einen an Leukämie erkrankten Jungen. Seine Eltern sind Mitglied der Zunft. Sie wollen im Dachgeschoss für ihren Sohn ein Zimmer einbauen, was die Familie vor finanzielle Probleme stellt. Als die Niedereschacher Narren von den Sorgen ihrer Mitgliedsfamilie hörten war ihnen sofort klar, dass die Zunft da helfen wird.

Den nun von der Frauengemeinschaft erhaltenen Betrag wird man seitens der Sozialen Drehscheibe nun sogar aufstocken und für den krebskranken Jungen spenden, so Monika Weißer.