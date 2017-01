Niedereschach Konfirmanden erleben einen Tag voller Glück

In jedem Jahrgang feiert man bei der evangelischen Jakobusgemeinde einen Konfirmandentag. Sind normalerweise alle Konfirmanden aus Dauchingen, Weilersbach und Niedereschach mit Ortsteilen zusammen, so wurden beim Glückstag die Gruppen halbiert, um mehr zusammensein zu können. Die Niedereschacher Konfirmanden, zu denen auch die Ortsteile Fischbach, Kappel und Schabenhausen gehören, feierten ihren Glückstag zusammen sowie die Dauchinger und Weilersbacher. Der Glückstag findet immer im Januar statt.

Manchmal, so Pfarrer Peter Krech, erwecke die Kirche den Eindruck, ihr, der Kirche, gehe es gut, wenn sich die Menschen an ihre Vorstellungen halten. Dann wären die Gläubigen dafür zuständig, dass es der Kirche gut gehe. Hingegen sei es so, dass die Kirche sich freue, wenn es den Menschen gut gehe und sie glücklich seien, so Krech. Die Kirche unterstütze dieses Glück. Sie sei interessiert am Glück der Menschen. "Wenn die Konfirmanden diesen starken Eindruck von diesem Tag mitnehmen könnten, dann wäre das Ziel dieses Glückstages erreicht", betont Krech. Für den Ablauf des Glückstags bedeutete das: Es wird nichts abgefragt. Die Jugendlichen wurden willkommen geheißen mit einem alkoholfreien Cocktail. Es gab zudem ein von den Eltern zubereitetes Essen. Die Jugendlichen brachten Iso-Matten, Decken und Kissen mit. Es wurden Glücks-Geschichten an- und Musik gehört. Die Jugendlichen massierten sich gegenseitig den Kopf, und nach dem Essen gab es ein verordnetes Mittagsschläfchen. Es gab Spiele, wurde gebastelt und meditativ getanzt. Am Ende stand ein Segensritual, bei dem die Jugendlichen sich ganz achtsam gegenseitig den Segen zusprachen.

Den ganzen Tag mit dabei waren neben Pfarrer Peter Krech, Sigrid Steiner und Birgit Netzband-Füller. Viel Lob gab es für Cocktail-Spezialistin Katharina Griem.