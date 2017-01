Niedereschach Komödie gespickt mit Lokalkolorit

Niedereschach-Fischbach. Im Beisein der Autorin der gezeigten Komödie in drei Akten, Monika Szabady, war es für das mit Beifall und Szenenapplaus nicht sparende Publikum ein Genuss, dem humorigen, verwicklungsreichen und turbulenten Geschehen auf der Bühne zu folgen.

In dem Stück geschahen unvorstellbare Dinge. Es ging um Liebe, Heiratsschwindel, noch nicht finanzierte neue Glocken für Fischbach, um einen neuen, blasenschwachen Pfarrer im Ort, der im Mostrausch eine kaum vorstellbare Verfehlung begangen haben soll und sich plötzlich als Vater eines erwachsenen Kindes wähnte. Dazu kamen Beziehungsprobleme, Beleidigungen, Eifersucht und immer wieder tauchte eine fremde Person auf, die unbedingt den Pfarrer sprechen wollte. Einige Passagen der Komödie waren speziell auf die speziellen Fischbacher Verhältnisse umgeschrieben worden, was dem Stück zusätzliche Würze verlieh.

Es war einfach herzerfrischend, wie die Laienschauspieler auf der Bühne in ihren Rollen aufgingen und diese mit Leben erfüllten. Dem Vorsitzenden des FC Fischbach, Johannes Korte, der die Theaterfreunde zu Beginn auch begrüßt hatte, war es eine Herzensangelegenheit, am Ende des Stück allen zu danken, die in irgendeiner Weise zum Gelingen des Theaterabends beigetragen haben, allen voran den Akteuren auf der Bühne bis hin zum Publikum und den helfenden Händen vor und hinter der Theke. Ganz besonders hob er Vera und Uli Scharnitzki hervor, bei denen im Grunde alle Fäden zusammen liefen und die sich im Vorfeld der Theateraufführung wie gewohnt um alles gekümmert hatten, angefangen von der Suche nach den Mitwirkenden auf der Bühne hin zum Beschaffen der notwendigen Requisiten.