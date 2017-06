Niedereschach Know-how kommt an

Hohe Automatisierung

Dank des hohen Automatisierungsgrads und harten Qualitätsprüfungen wird die Firma Jerger seit Jahrzehnten von vielen namhaften Kunden, die vom Know-how der Niedereschacher Firma profitieren, geschätzt. Begeistert zeigte sich Frei von der Bodenständigkeit und der Firmengeschichte, der sich mit viel Weitsicht kontinuierlich entwickelt hat und sich dadurch seit drei Generationen am Markt behauptet.

1920: Johann Nepomuk Jerger gründet das Unternehmen, Beginn mit der Herstellung von Uhrenfedern und Drehteilen. Durch die Kriegswirren hindurch musste das Unternehmen nicht nur den Abtransport der Produktionsanlage erleben, sondern auch den Niedergang der regional starken Uhrenindustrie. 1945: Orientierung des Unternehmens in andere Branchen So umging Jerger frühzeitig die Abhängigkeit von einer Branche. 1960: Übernahme des Unternehmens durch Günter Jerger. Er führt das Unternehmen zusammen mit den beiden Söhnen Ralph und Heiko. Günter Jerger erkannte, dass die Zukunft in modernen Fertigungstechnologien liegt. Er folgte dem Trend zur Automatisierung, verabschiedete sich von den sogenannten Einspindeldreh­automaten und investierte in vollautomatische Rundtaktmaschinen. 1990: Bau eines neuen Produktions- und Verwaltungsgebäudes. Nach der Ausrichtung auf neue Branchen in Verbindung mit einer anhaltenden Wachstumsphase wurden die Baupläne beschlossen. Damit war die Grundvoraussetzung für einen vollautomatisierten Dreischichtbetrieb erfüllt. 2007: Inbetriebnahme Logistikzentrum Hochregallager mit 3000 Stellplätzen zur bedarfsgerechten Anlieferung, Erhöhung Servicegrad. 2010: 90-jähriges Firmenjubiläum der Joh. Nep. Jerger KG. Heute: Das Prinzip der Automatisierung, stark verfeinert und optimiert, ist heute noch technologische Grundlage für die Konkurrenzfähigkeit der Jerger KG.