Niedereschach Knall jagt Bewohnerin Angst ein

Niedereschach. Helle Aufregung herrschte am Donnerstagabend gegen 19 Uhr bei den Bewohnern des "Betreuten Wohnen" im Eschachpark. Jugendliche hatten aus einer von der Gemeinde für die Hundebesitzer aufgestellten "Dog Station" die darin befindlichen Plastikbeutel herausgenommen und mit Wasser gefüllt. Dann warfen sie diese von der abgelegenen "Eschachseite" gegen die Fensterscheiben und auf die Balkone der Wohnungen. Die Bewohner wussten zunächst gar nicht, was gerade geschah, denn die an die Fenster prallenden Wasserplastikbeutel verursachten Knallgeräusche. Die älteren Bewohner dachten zuerst an eine kleine Explosion, so wie sie es vor Jahrzehnten in den Kriegsjahren selbst erlebt hatten. Entsprechend groß war die Aufregung und der verursachte Stress.

Es knallte teilweise so laut, dass eine im unteren Teil des Wohnkomplexes wohnende Frau voller Hektik und Panik in eine der oben liegende Wohnung stürmte. Sie befürchtete, dass dort etwas Schlimmes passiert sein musste. Beobachtet wurden zwei Jugendliche, die schnell wegrannten. Erkannt wurden diese jedoch nicht. Wahrscheinlich sollte es sich bei der Aktion um einen "Halloween-Scherz" handeln. Dieser ist jedoch gründlich missglückt.

Die Bewohner und Verantwortlichen des "Betreuten Wohnen" und des Pflegehauses sowie Bürgermeister Martin Ragg appellierten an die Jugendlichen, auf derartige Scherze zu verzichten. Der jetzige Vorfall war nicht der erste, und dies einmal mehr in der Ferienzeit.