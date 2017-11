Niedereschach Klagen über Reglementierung von oben

Die eigentlichen Regularien wurden problemlos abgewickelt. Einige größere Veränderungen ergaben die von Bürgermeister Martin Ragg durchgeführten Neuwahlen. Für den gesundheitlich schwer angeschlagenen, verdienstvollen bisherigen Kassierer, Jürgen Faust, wurde Marcus Fischer gewählt, für Winfried Kammerer, der ebenfalls nicht mehr kandidierte, wurde Carolin Klapper neu in den Narrenrat gewählt. Wiedergewählt wurden Zunftmeister Christoph Droxner und Narrenrätin Daniela Stern. Als Nachfolger von Michael Müller wurde zudem Kai Seemann zum neuen Jugendvertreter benannt.

Schriftführerin Patricia Boner rief die vielen Aktivitäten des abgelaufenen Vereinsjahres mit seinen zahlreichen Höhepunkten, darunter ein großer Umzug anlässlich des 44-jährigen Bestehens, noch einmal in Erinnerung. Finanziell steht die Zunft auf einem soliden Fundament, auch wenn Daniela Stern, die den Kassenbericht von Jürgen Faust verlas, für das abgelaufene Jahr ein Minus von rund 2000 Euro vermelden musste. Christoph Droxner nutzte den Kassenbericht um Faust in Abwesenheit für seine großen Verdienste um die Narrenzunft Fischbach zu danken. Stolz zeigte sich Droxner auf die zurückliegende närrische Kampagne. "Wir hatten wieder eine schöne Fasnet", so Droxner. Sein großer Wunsch für die Zukunft lautet: "Die Fasnet soll etwas ganz besonderes bleiben".

Eine Herzensangelegenheit war es für Christoph Droxner, allen Sponsoren und allen welche die Zunft im abgelaufenen Jahr in irgendeiner Weise unterstützt haben zu danken. Ohne diese breite Unterstützung könnte in Fischbach keine Dorffasnet in der jetzigen Form mehr durchgeführt werden.