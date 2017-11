Niedereschach Klage über Reglementierung von oben

Neben seiner Kritik an der durch Gesetze und Vorschriften mehr und mehr überbordenden Bürokratie, die aus seiner Sicht mehr und mehr die Vereinsaktivitäten im Würgegriff haben, appellierte Droxner an alle Mitglieder, die Zunft bei ihren Aktivitäten durch aktive Mithilfe besser zu unterstützen. "Wir brauchen Helfer, aber fast niemand fühlt sich mehr angesprochen", so Droxner. Stolz zeigte sich Droxner auf die zurückliegende närrische Kampagne. "Wir hatten wieder eine schöne Fasnet", so Droxner. Sein großer Wunsch für die Zukunft lautet: "Die Fasnet soll etwas ganz besonderes bleiben".

An die Verantwortlichen bei Gemeinde, Landkreis und Land appellierte Droxner, ihren Umgang mit den ehrenamtlich tätigen Menschen zu überdenken. Bürgermeister Martin Ragg wies darauf hin, dass er die Kritik an der überbordenden Bürokratie, die man überall erlebe, gut verstehe. Er wisse, dass es viele einzelne Dinge seien, welche in der Summe die Ehrenamtlichen in den Vereinen in der Praxis belasten. Das reiche von strengen Hygienevorschriften bis hin zu steuerlichen Dingen. Er bat alle Anwesenden die Thematik bei Gemeindebesuchen von Abgeordnete ganz konkret anzusprechen, damit diesen auch bewusst wird, was beschlossene und dann in Vorschriften gegossene Gesetze vor Ort für Auswirkungen haben.

Eine Herzensangelegenheit war es für Christoph Droxner, allen Sponsoren und allen welche die Zunft im abgelaufenen Jahr in irgendeiner Weise unterstützt haben zu danken. Ohne diese breite Unterstützung könnte in Fischbach keine Dorffasnet in der jetzigen Form mehr durchgeführt werden.