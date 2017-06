Niedereschach KJG ist eine gute Gastgeberin

Niedereschach-Fischbach. Zu einer festen Einrichtung und zu einer Stätte der Kommunikation und des Miteinanders hat sich in Fischbach der Frühstückstreff im Pfarrhaus entwickelt. So auch neulich nach dem Gottesdienst in der Mauritiuskirche, als die KJG-Gruppenstunde von Jenny Neizert und Nico Petrolli alle Interessierten zum gemeinsamen Frühstück eingeladen hatte. Das Buffet ließ keine Wünsche offen.