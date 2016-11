Niedereschach Kindervilla lädt ein

Niedereschach (alb). Die Kinder aus der Kindervilla in Niedereschach und das Erzieher-Team öffnen am kommenden Montag, den 28. November von 15- 17 Uhr ein Advents-Türchen. Alle Familien und Freunde der Kindervilla und alle Interessierten, sind herzlich eingeladen zur genannten Zeit in die Wilhelm-Jerger-Straße 19 zu kommen und sich selbst ein Bild davon zu verschaffen, was es in der Kindervilla zu erleben gibt.