N iedereschach -Kappel (alb). Ratsmitglied Rüdiger Krachenfels erklärte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, dass er in Sachen Kleinkindbetreuung im Kindergarten Kappel mit der Kindergartenleiterin, Amalia Rebmann und einigen Erzieherinnen gesprochen habe. Diese hätten klar erklärt, dass die geplante Ausweitung und die zu leistende Arbeit im Kindergarten mit den vorhandenen Räumlichkeiten "unter aller Kanone" sei. Es müsse unbedingt etwas gemacht werden. Deshalb regte Krachenfels an, sich im Zuge der Sanierung der Schlossberghalle Gedanken zu machen, ob man auch für den Kindergarten eine Lösung finden könnte. Bürgermeister Martin Ragg erklärte, dass diesbezüglich bereits Gespräche mit der Kindergartenleitung laufen. Sobald alles geklärt ist, werde er im Gemeinderat darüber berichten.