Niedereschach Kinder sind Feuer und Flamme

Niedereschach/Deißlingen/Dauchingen (alb). Ein Riesenerfolg war das eine Woche andauernde große, pädagogische Zirkusprojekt der Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar". In Zusammenarbeit mit dem Zirkus "ZappZarap" aus Leverkusen endete das pädagogische Zirkusprojekt am vergangenen Freitag und Samstag mit insgesamt vier grandiosen Vorstellungen, in denen die über 400 beteiligten Schüler als "Stars in der Manege" gleich vier tief beeindruckende Zirkusvorstellungen vor einem restlos begeisterten Publikum boten. Rund 1500 Zuschauer besuchten die vier Vorstellungen im Zirkuszelt.