Niedereschach Kinder messen sich im Schachspiel

Sieben Jungen und Mädchen nahmen dieses Angebot an und nutzten die Gelegenheit, sich von ­Daniel Müller in die Grundzüge dieses königlichen Spiels einweihen zu lassen. Müller ist ein Schachspieler aus Leidenschaft, der auch den Schach-Trainerschein besitzt und immer wieder entsprechende Ausbildungslehrgänge besucht.

Müller, der selbst aktiv in der Oberliga regelmäßig am Schachbrett sitzt und um Punkte kämpft, ist ein Paradebeispiel dafür, dass nicht nur Vereine und Organisationen aus der Gesamtgemeinde, sondern auch einzelne Bürger einen Beitrag zum jährlichen Kinderferienprogramm der Gemeinde leisten können. Und wenn sich dazu noch engagierte Neubürger wie der erst vor einem Jahr nach Niedereschach zugezogene Müller in das Angebot einbringen, ist das doppelt schön.