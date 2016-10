Niedereschach Kinder jagen bei Spieltag rundem Leder hinterher

Nicht umsonst gelang dem FC Fischbach, nur drei Jahre nach der Gründung im Jahr 1923, mit der damaligen Jugendmannschaft die Gaumeisterschaft zu erringen. Ein Teil dieser Spieler trug in der Saison 1923/24 zur Bezirks- und Gaumeisterschaft der ersten Mannschaft bei, was auch gleichzeitig den Aufstieg in die damalige B-Klasse (heute Kreisliga A) und damit großen Erfolg bedeutete.

Seitdem haben Fischbacher Jugendfußballmannschaften immer wieder sportliche Erfolge erzielen können. Erfolge, die nur durch großartiges Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer im Jugendbereich bis heute möglich sind. Zwischenzeitlich ist es auch in Fischbach so, dass im Jugendbereich ohne Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen kaum noch eigene Jugendmannschaften gemeldet werden können.

Nichtsdestotrotz leistet das Team rund um Jugendleiter Stefan Kälble großartige Arbeit. Das wurde wieder einmal deutlich beim zurückliegenden "Junioren-Spieletag" auf dem Rasenplatz des FC Fischbach, bei dem es nur so wimmelte an jungen Fußballspielern. Es war einfach herzerfrischend, den Kindern bei ihrer Jagd nach dem runden Leder zuzusehen und mittendrin stand mit "Spieltagleiter" Roland Müller als ruhendem Pol, der alles bestens im Griff hatte, ein alter "Fußball-Haudegen". Er hält dem FCF – früher als Spieler und heute als ehrenamtlicher Helfer – in vielen Bereichen die Treue.