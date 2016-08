Niedereschach Kinder finden: "Einfach spitze, dass Du da warst"

Seitens der Eltern der Leopardengruppe, in der Grünebaum zuletzt tätig war, dankte Claudia Witt in gereimter Form. Mit zwei Liedern, eines davon extra für Grünebaum getextet, dankten die Kinder der sichtlich gerührten Erzieherin, die während der Verabschiedungsfeier auf einer extra für sie aufgestellten Ehrenbank sitzend, das ganze Geschehen aufmerksam verfolgen konnte.

Mit Christl Demski ließ es auch eine frühere, langjährige Kollegin von Grünebaum nicht nehmen, der Verabschiedung beizuwohnen und für die immer gute Zusammenarbeit zu danken.

Die jetzigen Kolleginnen von Grüne­baum mit Kindergartenleiterin Margit Lauer an der Spitze, hatten zum Abschied Luftballons, versehen mit guten Wünschen für die Zukunft, zusammen gestellt. Diese Luftballons ließ man dann in Richtung Himmel schweben. Ein weiterer großer Luftballon hatte es besonders schwer in die Lüfte zu schweben: An diesen Ballon wurden die Zettel mit den guten Wünschen und auch Dankeszeilen der Kindergartenkinder geheftet.

Grünebaum selbst betonte, dass sie in den vergangenen 24 Jahren stets gerne in den Niedereschacher Kindergarten gekommen sei, zu den stets freundlichen Eltern und dem tollen Kollegium. Am wichtigsten seien ihr aber natürlich immer die Kinder gewesen. "Bei euch war es am Allerschönsten."